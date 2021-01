Firenze: rubano 68 barattoli di Nutella ma vengono bloccati dai Carabinieri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il furto è avvenuto la notte scorsa in un supermercato alla periferia Nord di Firenze, in via Allori Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il furto è avvenuto la notte scorsa in un supermercato alla periferia Nord di, in via Allori

Firenze, 15 gennaio 2021 - Hanno sfondato con un crick la porta del magazzino di un supermercato e ne sono usciti poco dopo con dei borsoni pieni di barattoli di Nutella, 68 in tutto, ma hanno trovat ...

