Fiorentina, Pato si offre ai viola: nostalgia d’Italia? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il calciomercato della Fiorentina riguarda principalmente il reparto offensivo. Kouamè, nonostante il gol all’Inter, rimane sotto la lente di un Torino determinato ad acquistarlo. I viola optano per delle alternative. Dal Brasile si propone Alexandre Pato, voglioso di ritornare in Italia. È delle ultime ore, invece, l’interesse per Marko Arnautovic. Fiorentina, il ritorno degli attaccanti Gli ultimi giorni in casa Fiorentina si possono considerare tutto sommato positivi, almeno per quanto riguarda l’atteggiamento messo in campo in entrambe le ultime due uscite. Con l’Inter la squadra di Prandelli si è fatta coraggio, senza però strappare il pass per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Meglio le impressioni dello scorso weekend nella gara col Cagliari, valevole 3 punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il calciomercato dellariguarda principalmente il reparto offensivo. Kouamè, nonostante il gol all’Inter, rimane sotto la lente di un Torino determinato ad acquistarlo. Ioptano per delle alternative. Dal Brasile si propone Alexandre, voglioso di ritornare in Italia. È delle ultime ore, invece, l’interesse per Marko Arnautovic., il ritorno degli attaccanti Gli ultimi giorni in casasi possono considerare tutto sommato positivi, almeno per quanto riguarda l’atteggiamento messo in campo in entrambe le ultime due uscite. Con l’Inter la squadra di Prandelli si è fatta coraggio, senza però strappare il pass per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Meglio le impressioni dello scorso weekend nella gara col Cagliari, valevole 3 punti ...

AgReds : RT @GaRaBoMbO_viola: - Pato strizza l'occhio alla Fiorentina. - Fiorentina: #fiorentina #calciomercato - infoitsport : Pato: 'Voglio tornare in Italia. Mio futuro alla Fiorentina? Ottima società' - FiorentinaUno : PATO: “Firenze è una bellissima città e la Fiorentina è un’ottima società con grandi campioni, valuterò se è un’opz… - viola_kan8 : RT @GoalItalia: Pato non esclude un ritorno in Serie A: “Il Milan sarebbe un sogno, potrei giocare con Ibra. La Fiorentina? Ottimo club e c… - ProfidiAndrea : ?? #Pato a sorpresa! '#Fiorentina? Dico di sì! È un grande club' ???? L'ex #Milan, oggi svincolato, risponde così all'… -