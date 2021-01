Fiorentina, Commisso duro: «Abbandoniamo il tema stadio!» (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Fiorentina abbandona il tema Stadio: queste le dure parole del presidente Commisso rilasciate in un comunicato ufficiale La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato un duro comunicato di Rocco Commisso. «Con la nuova Legge Salva Stadi credevo che per il calcio italiano specialmente in questo momento di grave crisi per tutto il Paese, il Governo potesse prendere una direzione più utile per il futuro del sistema calcio e l’economia italiana in generale. Purtroppo, vedo che c’è più interesse a conservare una struttura fatiscente di cemento armato di 90 anni che permettere ai tifosi di assistere a un evento sportivo con tutti i servizi moderni e i comfort di uno stadio all’avanguardia che Firenze avrebbe meritato. Ora immagino che la burocrazia italiana ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Laabbandona ilStadio: queste le dure parole del presidenterilasciate in un comunicato ufficiale La, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato uncomunicato di Rocco. «Con la nuova Legge Salva Stadi credevo che per il calcio italiano specialmente in questo momento di grave crisi per tutto il Paese, il Governo potesse prendere una direzione più utile per il futuro del siscalcio e l’economia italiana in generale. Purtroppo, vedo che c’è più interesse a conservare una struttura fatiscente di cemento armato di 90 anni che permettere ai tifosi di assistere a un evento sportivo con tutti i servizi moderni e i comfort di uno stadio all’avanguardia che Firenze avrebbe meritato. Ora immagino che la burocrazia italiana ...

