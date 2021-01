Fiorella Mannoia regina stasera in tv: ospiti e anticipazioni del suo grande ritorno su Rai 1 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fiorella Mannoia (66 anni) è la padrona di casa stasera in tv, dello show La musica che gira intorno, su Rai 1 alle 21.25. Una serata di emozioni, canzoni, ricordi e confessioni della cantante romana e dei suoi super ospiti. Scopriteli tutti nella nostra gallery: e la seconda parte è già programmata per il 22 gennaio. Foto Francesco Scipioni/Ufficio stampa Si intitola La musica che gira intorno e va in onda stasera, 15 gennaio, alle 21.25 su RAI 1. È il programma con cui Fiorella Mannoia torna stasera in tv. Un super show degno di Fiorello, Amadeus, Adriano Celentano & Co per la cantante romana. La rossa di Quello che le donne non dicono… Fiorella Mannoia. Nel 2017 era stata la protagonista di Un, due, tre… ... Leggi su amica (Di venerdì 15 gennaio 2021)(66 anni) è la padrona di casain tv, dello show La musica che gira intorno, su Rai 1 alle 21.25. Una serata di emozioni, canzoni, ricordi e confessioni della cantante romana e dei suoi super. Scopriteli tutti nella nostra gallery: e la seconda parte è già programmata per il 22 gennaio. Foto Francesco Scipioni/Ufficio stampa Si intitola La musica che gira intorno e va in onda, 15 gennaio, alle 21.25 su RAI 1. È il programma con cuitornain tv. Un super show degno di Fiorello, Amadeus, Adriano Celentano & Co per la cantante romana. La rossa di Quello che le donne non dicono…. Nel 2017 era stata la protagonista di Un, due, tre… ...

