Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno: ospiti 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stasera in tv venerdì 15 gennaio 2021 va in onda Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno in prima serata su Rai 1. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno: anticipazioni 15 gennaio 2021 Fiorella Mannoia fa il suo ritorno in tv con un nuovo programma che celebra la Musica e il suo valore nella vita di tutti noi: il 15 e 22 gennaio, sarà protagonista della prima serata del venerdì su Rai 1 con La Musica che gira intorno. In ogni serata condotta da ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stasera in tv venerdì 15va in ondaLachein prima serata su Rai 1. Scoprie anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TVLache: anticipazioni 15fa il suo ritorno in tv con un nuovo programma che celebra lae il suo valore nella vita di tutti noi: il 15 e 22, sarà protagonista della prima serata del venerdì su Rai 1 con Lache. In ogni serata condotta da ...

RaiRadio2 : Grazie @fiorellamannoia per questa serata meravigliosa! ?? ???? Potete rivedere 'Fiorella Mannoia - Speciale Padroni… - RaiRadio2 : L'omaggio di @fiorellamannoia a Lucio Dalla: 'La casa in riva al mare' ?? ???? Ascolta e guarda 'Fiorella Mannoia -… - Rossaliena : Oggi 15 Gennaio 2021 @mengonimarco da @FiorellaMannoia #MengoniLaMusicaCheGiraIntorno - peppesava : RT @Ragusanews: Fiorella Mannoia torna in tv stasera, 'Mina è il mio modello' - Ragusanews : Fiorella Mannoia torna in tv stasera, 'Mina è il mio modello' -