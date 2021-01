Fiorella Mannoia inedita | perché non ha mai avuto figli?

Leggi su chenews

(Di venerdì 15 gennaio 2021), la cantante che torna in onda questa sera su Rai Uno, in passato ha svelato il motivo per cui non ha. foto facebookQuesta sera la cantante dai capelli rossi torna in onda con la prima puntata del suo nuovi show dal titolo La musica che gira intorno, in prima serata su Rai Uno con tanti ospiti. Già in passato era stata la protagonista di un bellissimo show sulla prima rete che avevaun grande successo e non solo da parte degli ascolti ma anche della critica, che ha premiato fin da subito la cantante. Prima però di assistere a quello che sarà un suo concerto televisivo, scopriamo insieme il perchè nella sua vita non ha mai deciso di portare avanti il pensiero della maternità. Ne ha parlato lungamento in una intervista. Ecco ...