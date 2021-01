Fiorella Mannoia, Amici come prima o Quarto grado? La tv del 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 15 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La musica che gira intorno”, condotto da Fiorella Mannoia. Un programma che racconta la musica come colonna sonora della nostra vita attraverso i ricordi, i racconti e le letture di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In prima linea”: Shaun sente la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile. Per affrontare la situazione, chiede aiuto al Dottor Glassman. Dopo una chiacchierata con Shaun, il dottor Pak decide di parlare con Mia… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per laserata in tv, venerdì 15su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La musica che gira intorno”, condotto da. Un programma che racconta la musicacolonna sonora della nostra vita attraverso i ricordi, i racconti e le letture di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Inlinea”: Shaun sente la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile. Per affrontare la situazione, chiede aiuto al Dottor Glassman. Dopo una chiacchierata con Shaun, il dottor Pak decide di parlare con Mia… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto ...

RaiRadio2 : Grazie @fiorellamannoia per questa serata meravigliosa! ?? ???? Potete rivedere 'Fiorella Mannoia - Speciale Padroni… - RaiRadio2 : L'omaggio di @fiorellamannoia a Lucio Dalla: 'La casa in riva al mare' ?? ???? Ascolta e guarda 'Fiorella Mannoia -… - fattoquotidiano : Fiorella Mannoia torna in tv con “La musica che gira intorno” - News24_it : RT @fattoquotidiano: Fiorella Mannoia torna in tv con “La musica che gira intorno” - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Fiorella Mannoia torna in tv con “La musica che gira intorno” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia «La musica che gira intorno», il ritorno in Rai di Fiorella Mannoia Vanity Fair Italia Maria De Filippi dichiara | “così il Festival di Sanremo sarebbe perfetto!”

Grazie sa… - SaCe86 : #Uominiedonne, Maria De Filippi rimprovera un cavaliere e lui se ne va: 'Non me la sto vivendo bene' - Maria De Filippi dichiara: “così il Festival di Sanremo sarebbe perfetto!” ...

Fiorella Mannoia torna in tv, “Mina il mio modello”

Fiorella Mannoia riveste i panni della mattatrice in tv. Dopo l'esperienza di 'Un, due, tre... Fiorella! nel 2017, la cantante torna in prima serata su Rai1 con un nuovo programma tra musica e parole: ...

Grazie sa… - SaCe86 : #Uominiedonne, Maria De Filippi rimprovera un cavaliere e lui se ne va: 'Non me la sto vivendo bene' - Maria De Filippi dichiara: “così il Festival di Sanremo sarebbe perfetto!” ...Fiorella Mannoia riveste i panni della mattatrice in tv. Dopo l'esperienza di 'Un, due, tre... Fiorella! nel 2017, la cantante torna in prima serata su Rai1 con un nuovo programma tra musica e parole: ...