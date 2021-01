FIFA 21 | Obiettivi Daley Sinkgraven League Player – Requisiti

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialedi. La carta in questione è la quinta delle carte specialirilasciate dalla software house canadese. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team. Vittorie Bundesliga: Vinci 15 partite schierando solo giocatori della Bundesliga tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Prodezze da gol: Segna 30 gol con giocatori della Bundesliga in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Re degli assist: Fornisci 20 assist con giocatori della Bundesliga in Amichevoli FUT Live: ...