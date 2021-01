Fiction MINA SETTEMBRE | cast trama anticipazioni Da domenica su Rai 1

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo il successo del tv movie Io sono Mia, Serena Rossi torna in tv con, una nuovasentimentale liberamente tratta dai romanzi gialli di successo di Maurizio de Giovanni (Un giorno dia Natale e Un telegramma a). Sei prime serate in onda da17 gennaio in prima serata su Rai 1. Coraggiosa, empatica e deterta. Gelso, detta, è un vero e proprio portento.lavora come assistente sociale in un consultorio nel centro storico di Napoli, una professione che ama e per la quale ha sacrificato tutto. Ma deve fare i conti anche un privato molto “incasinato”: da poco si è separata dal marito Claudio De Carolis (Giorgio Pasotti), un ...