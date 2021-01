Ferrari | Sainz | “Iniziamo a prepararci | ho cominciato il lavoro con la squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ciao ragazzi, sono finalmente a Maranello. Ieri hoilcon la, sto iniziando a conoscere tantissima gente, sono molti nomi nuovi, riuscirò a impararli”. Carlossi presenta così a tutti i tifosi dellain un video postato dal Cavallino in cui il pilota spagnolo spiega di averufficialmente la propria avventura in Formula 1 alla guida della monoposto di Maranello: “Ho fatto ieri sei ore e mezza di meeting con gli ingegneri e oggi proverò per la prima volta la macchina al simulatore. Da qui continuiamo ilper la settimana prossima.e spingiamo forte”. SportFace.