Felipe Melo, attacco a Chiellini: “Non ha etica, quello che succede nello spogliatoio rimane lì” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Felipe Melo torna a parlare di quanto accaduto con Giorgio Chiellini in occasione del libro pubblicato dal capitano bianconero. In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Palmeiras non ha risparmiato critiche all’ex compagno di squadra: “Lui è una bandiera della Juve, purtroppo si fa male sempre e non riesce L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021)torna a parlare di quanto accaduto con Giorgioin occasione del libro pubblicato dal capitano bianconero. In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Palmeiras non ha risparmiato critiche all’ex compagno di squadra: “Lui è una bandiera della Juve, purtroppo si fa male sempre e non riesce L'articolo

