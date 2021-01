Fabio Donato | Julien Beck e il Living a Napoli | lo scatto che cambiò la mia vita facendo di me un vero fotografo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’occhio di Leone , ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. La fotografia come linguaggio di espressione diretto, specchio della realtà, del pensiero, del vivere quotidiano, uno sguardo che devi saper usare per non trasformare il reale in artefatto. Questo è ciò che da sempre riesce a cogliere l’occhio attento dinapoletano, che dagli anni sessanta ha saputo carpire i cambiamenti in ambito artistico e teatrale sempre con occhio critico e onesto. Nelle fotografie dic’è un equilibrio tra le parti, perché lui segue due percorsi: quello che ...