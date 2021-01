F1 | lo sponsor Mission Winnow sulla Ferrari SF21? La Rossa potrebbe gareggiare con questo brand

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Siamo nella fase pre-stagionale del Mondiale 2021 di F1 e, come è noto, la pandemia ha un po’ cambiato il quadro della situazione, con il primo appuntamento che sarà in Bahrain dal 28 marzo e l’appuntamento in Australia posticipato, tenendo conto dell’inserimento di Imola e di una prova in Cina in forte dubbio. In un clima di totale incertezza, le squadre cercano in qualche modo di far quadrare i conti, ricordando l’introduzione a partire da quest’anno del noto Budget Cap, ovvero il tetto di spesa. Laha affrontato piuttosto seriamenteargomento e in merito ai propri partner viessere una novità: la nuova, infatti,sfoggiare lopropria livrea. A fare questa rivelazione ...