Estorsione al presidente del Genoa Preziosi: 56 anni di Daspo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il rapporto tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi ed i tifosi rossoblu non è stato mai idilliaco, adesso si è fatta luce su una situazione di Estorsione. Nel dettaglio il Questore di Genova ha emesso 8 provvedimenti di Daspo, per 56 anni complessivi, nei confronti di alcuni ultras del Genoa: sono coinvolti nell’inchiesta ‘Zona franca’. La storia risale a più di 10 anni fa, secondo quanto riportato un gruppo di persone avrebbe estorto denaro a Preziosi, in cambio di una ‘pace’ della tifoseria organizzata che non avrebbe più dovuto contestare il suo operato. Dopo una serie di indagini oggi sono arrivati i provvedimenti che vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 10 anni. Quattro persone erano state già condannate ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il rapporto tra ildelEnricoed i tifosi rossoblu non è stato mai idilliaco, adesso si è fatta luce su una situazione di. Nel dettaglio il Questore di Genova ha emesso 8 provvedimenti di, per 56complessivi, nei confronti di alcuni ultras del: sono coinvolti nell’inchiesta ‘Zona franca’. La storia risale a più di 10fa, secondo quanto riportato un gruppo di persone avrebbe estorto denaro a, in cambio di una ‘pace’ della tifoseria organizzata che non avrebbe più dovuto contestare il suo operato. Dopo una serie di indagini oggi sono arrivati i provvedimenti che vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 10. Quattro persone erano state già condannate ...

MomentiCalcio : #Genoa, per l’estorsione al Presidente #Preziosi emessi 8 Daspo fra gli ultras - donato_cov : RT @SandroMEX: @Twitter é quella rete sociale che censura il Presidente Degli Stati Uniti però permette, la pornografia, la pedofilia, l'es… - SandroMEX : @Twitter é quella rete sociale che censura il Presidente Degli Stati Uniti però permette, la pornografia, la pedofi… - DAHAB071975 : @petergomezblog Si chiama estorsione. Fossi il Presidente del Consiglio non cederei. - Christianzu76 : @MarchesiFranco Uno è il Presidente del Consiglio e l'altro è una testa di cazzo al 3% che non fa politica ma ricat… -