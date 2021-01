Estorsione a Preziosi | 56 anni di Daspo a 8 tifosi del Genoa

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Cinquantaseidiper 8 ultrà del: è il provvedimento emesso dal Questore di Genova per ichiamati in causa dall'inchiesta Zona franca su episodi dinei confronti ...

La Gazzetta dello Sport

GENOVA - Il Questore di Genova ha comminato 8 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras del Genoa coinvolti nell'inchiesta 'Zona franca' su episodi di estorsione a carico della società Gen ...Cinquantasei anni di Daspo per 8 ultrà del Genoa: è il provvedimento emesso dal Questore di Genova per i tifosi chiamati in causa dall’inchiesta Zona franca su episodi di estorsione nei confronti dell ...