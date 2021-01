Esclusiva: Milan, prossima settimana incontri con agente Calhanoglu e con Raiola (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Milan non pensa soltanto al mercato in entrata ma anche, e ovviamente, ai rinnovi. La prossima settimana ci saranno incontri molti importanti, previsto un nuovo contatto con Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e potrebbe essere quello giusto per arrivare a una fumata bianca. Le parti si sono avvicinate di molto, la richiesta di Calhanoglu (inizialmente superiore ai sei milioni a stagione) è scesa e il Milan è intenzionato a trovare la quadratura. E’ atteso a Milano anche Mino Raiola e ci lavorerà su due fronti: Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Il Milan ha deciso di provare ad anticipare i tempi per il rinnovo dell’impegno in scadenza di Ibra, c’è la convinzione di arrivare subito a una ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilnon pensa soltanto al mercato in entrata ma anche, e ovviamente, ai rinnovi. Laci sarannomolti importanti, previsto un nuovo contatto con Gordon Stipic,di, e potrebbe essere quello giusto per arrivare a una fumata bianca. Le parti si sono avvicinate di molto, la richiesta di(inizialmente superiore ai sei milioni a stagione) è scesa e ilè intenzionato a trovare la quadratura. E’ atteso ao anche Minoe ci lavorerà su due fronti: Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Ilha deciso di provare ad anticipare i tempi per il rinnovo dell’impegno in scadenza di Ibra, c’è la convinzione di arrivare subito a una ...

sportli26181512 : Novellino su Mandzukic: 'Sarebbe un grande colpo per il Milan': Walter Novellino, intervenuto in esclusiva durante… - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Novellino: 'Mandzukic sarebbe gran colpo. Milan come il mio del 79' - rbrt_italia : L’#Inter continua a valere meno del #Milan. In effetti, da tempo è così (dal 1908, per la precisione), ma la confe… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ESCLUSIVA SPORTITALIA #Meite: 'Qui per lo scudetto' ?? Le prime parole del nuovo centrocampista del #Milan ai microfoni… - GiacomoCattani : RT @ale18riva: +++ESCLUSIVA bollettino infortuni Milan: si valuta l’amputazione delle gambe a Theo Hernandez e Calhanoglu; Donnarumma ha la… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Milan ESCLUSIVA – Collovati: “Tradii il Milan per l’Inter. Ma lo rifarei” | PM News Pianeta Milan ESCLUSIVA TMW - Novellino: "Mandzukic sarebbe gran colpo. Milan come il mio del 79"

Milan come il mio del 79'. vedi letture. Walter Alfredo Novellino è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb e con lui abbiamo parlato del Milan: 'Ci sono molte somigl ...

ESCLUSIVA - Toro, il nome caldo è uno solo: arrivano le conferme

Spezia in grande spolvero e con un gioco brillante, ma Vincenzo Italiano non si fida del Toro: '“Il Torino... Conferme indirette al fatto che il Toro sta puntando forte sul ritorno di Jasmin Kurtic, g ...

Milan come il mio del 79'. vedi letture. Walter Alfredo Novellino è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb e con lui abbiamo parlato del Milan: 'Ci sono molte somigl ...Spezia in grande spolvero e con un gioco brillante, ma Vincenzo Italiano non si fida del Toro: '“Il Torino... Conferme indirette al fatto che il Toro sta puntando forte sul ritorno di Jasmin Kurtic, g ...