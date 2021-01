Enza, la libraia col covid che regala libri ai medici che l'hanno curata: il racconto di Alberto Angela (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il divulgatore scientifico ha raccontato su Facebook la vicenda di una sua conoscente, che ha voluto ringraziare così il personale sanitario. Un ringraziamento che anche lui ha voluto fare proprio, a ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il divulgatore scientifico ha raccontato su Facebook la vicenda di una sua conoscente, che ha voluto ringraziare così il personale sanitario. Un ringraziamento che anche lui ha voluto fare proprio, a ...

Notiziedi_it : Enza, la libraia col covid che regala libri ai medici che l’hanno curata: il racconto di Alberto Angela - backtoblacklis1 : RT @gaetaspia: Il commovente post di @albertoangela per la libraia di Formia Enza Campino colpita dal Covid: “Ha regalato i libri della sua… - gaetaspia : Il commovente post di @albertoangela per la libraia di Formia Enza Campino colpita dal Covid: “Ha regalato i libri… - PalermoToday : Enza, la libraia col covid che regala libri ai medici che l’hanno curata: il racconto di Alberto Angela… - gaetaspia : Maledetto virus. Il dramma della libraia Enza Campino: il padre Gerardo morto da solo in ospedale, per le restrizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Enza libraia Enza, la libraia col covid che regala libri ai medici che l’hanno curata: il racconto di Alberto Angela Today.it Libraia col Covid regala libri ai medici che l’hanno curata: il racconto di Alberto Angela

Il noto divulgatore scientifico Alberto Angela, con un lungo post su Facebook, ha raccontato la storia di una libraia ...

Addio a Gerardo Campino, fondò a Gaeta la Casa del Libro

SUD PONTINO Si è spento a 90 anni, presso la clinica Casa del Sole di Formia, Gerardo Campino, storica figura di libraio di Gaeta che gli amici chiamavano affettuosamente Ciattino. Uomo ...

Il noto divulgatore scientifico Alberto Angela, con un lungo post su Facebook, ha raccontato la storia di una libraia ...SUD PONTINO Si è spento a 90 anni, presso la clinica Casa del Sole di Formia, Gerardo Campino, storica figura di libraio di Gaeta che gli amici chiamavano affettuosamente Ciattino. Uomo ...