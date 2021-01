Entrate tributarie e contributive | MEF | “In primi 11 mesi 2020 calo del 4 | 6%”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Leneiundicidelmostrano nel complesso una diminuzione di 28.645 milioni di euro (-4,6 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione negativa delle(-14.657 milioni di euro, -3,5 per cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle(-13.988 milioni di euro, -6,5 per cento). È quanto emerge dal Rapporto sulledi gennaio-novembrepubblicato oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze....