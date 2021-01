Elisabetta Invernici e Alberto Oliva raccontano i segreti delle botteghe storiche di Milano

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Governatore lombardo Attilio Fontana, ha ricevuto in omaggio da Augusto, Marina e Alessandro Mazzolari, il volume ‘Bottega’. Il libro diracconta idie svela i volti dei protagonisti, grazie agli scatti artistici del fotografo Roby Bettolini. “Un libro davvero interessante. Le attività– ha commentato il presidente – sono vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Le, in particolare, sono simboli di tradizione e coraggio, capaci di resistere in ogni epoca e affermarsi nel sistema economico, culturale e sociale lombardo. Regione Lombardia crede tanto in queste realtà e ...