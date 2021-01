Elisabetta Gregoraci ha querelato Giulia Salemi? Marcello, avvocato di entrambe, spiega cosa è successo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci aveva fatto capire di aver diffidato Giulia Salemi: le due vippone hanno lo stesso avvocato, Marcello, che ha voluto fare chiarezza. Elisabetta Gregoraci ha querelato Giulia Salemi? La risposta è no, e a spiegare quanto accaduto è stato Marcello D'Onofrio, avvocato delle due vippone, dalle colonne di Fanpage. Lunedì scorso Elisabetta Gregoraci è entrata nel cucurio del Grande Fratello Vip 5 per un ennesimo confronto con Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo temeva che l'ex moglie di Briatore stesse in qualche modo condizionando il parere dei fan su di lui ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5aveva fatto capire di aver diffidato: le due vippone hanno lo stesso, che ha voluto fare chiarezza.ha? La risposta è no, e are quanto accaduto è statoD'Onofrio,delle due vippone, dalle colonne di Fanpage. Lunedì scorsoè entrata nel cucurio del Grande Fratello Vip 5 per un ennesimo confronto con Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo temeva che l'ex moglie di Briatore stesse in qualche modo condizionando il parere dei fan su di lui ...

