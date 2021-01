Elden Ring in nuove concept art condivise da uno degli artisti (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'ambizioso progetto di FromSoftware guidato da Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore fantasy George RR Martin sembra avvicinarsi lentamente ma inesorabilmente alla sua uscita. Dalla sua presentazione all'E3 2019, le informazioni sono state molto scarse, ma grazie alle presunte fughe di notizie, il nostro desiderio di saperne di più su Elden Ring è solo aumentato. Ma ora, mentre stiamo ancora aspettando nuovi dettagli, l'artista Gabriel Björk Stiernström ha rivelato nuovi concept art di Elden Ring, condividendo così la sua esperienza di lavoro con FromSoftware tramite ArtStation. Nel subreddit di Elden Ring, Stiernström ha commentato ampiamente com'era lavorare per FromSoftware quando si trattava di realizzare le concept art del gioco, che erano ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'ambizioso progetto di FromSoftware guidato da Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore fantasy George RR Martin sembra avvicinarsi lentamente ma inesorabilmente alla sua uscita. Dalla sua presentazione all'E3 2019, le informazioni sono state molto scarse, ma grazie alle presunte fughe di notizie, il nostro desiderio di saperne di più suè solo aumentato. Ma ora, mentre stiamo ancora aspettando nuovi dettagli, l'artista Gabriel Björk Stiernström ha rivelato nuoviart di, condividendo così la sua esperienza di lavoro con FromSoftware tramite ArtStation. Nel subreddit di, Stiernström ha commentato ampiamente com'era lavorare per FromSoftware quando si trattava di realizzare leart del gioco, che erano ...

xbox_series : mistero assoluto su sto gioco,se non si e' visto niente ancora puo' uscire pure fra 2 anni - GamingToday4 : Elden Ring, artista svela il lavoro fatto per il trailer di annuncio - PlayTrucos : Elden Ring Artist rivela un nuovo concept art - Duv_1995 : @iz4lith yup, lui era un tease di bloodborne From mette spesso personaggi un po' out of context nei DLC per anticip… -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring Elden Ring: il concept artist condivide alcune immagini inedite del gioco Game Legends Elden Ring in nuove concept art condivise da uno degli artisti

I fan si scatenano, ma l'artista afferma: "non so davvero com'è il gioco". L'ambizioso progetto di FromSoftware guidato da Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore fantasy George RR Martin sembra avvicinar ...

Elden Ring: il concept artist condivide alcune immagini inedite del gioco

Elden Ring, l'attesissimo action RPG di FromSoftware e nato dalla collaborazione tra Miyazaki e R. R. Martin, si mostra in nuove immagini.

I fan si scatenano, ma l'artista afferma: "non so davvero com'è il gioco". L'ambizioso progetto di FromSoftware guidato da Hidetaka Miyazaki e dallo scrittore fantasy George RR Martin sembra avvicinar ...Elden Ring, l'attesissimo action RPG di FromSoftware e nato dalla collaborazione tra Miyazaki e R. R. Martin, si mostra in nuove immagini.