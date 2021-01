Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: la vera storia che ha ispirato il film (Di venerdì 15 gennaio 2021) Eddie the Eagle - Il coraggio della follia è basato sulla storia vera di Michael Edwards che incantò il mondo alle Olimpiadi invernali del 1988. Eddie the Eagle - Il coraggio della follia è un film biografico del 2016, diretto da Dexter Fletcher, che trae ispirazione dalla vera storia di Michael Edwards: lo sciatore che alle Olimpiadi del 1988 divenne il primo atleta britannico ad aver partecipato ai giochi olimpici invernali nella specialità del salto con gli sci. Dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo Edwards diede inizio alla stagione 1987-1988 con il penultimo posto nella gara della Coppa Europa a St. Moritz per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021)the- Ilè basato sulladi Michael Edwards che incantò il mondo alle Olimpiadi invernali del 1988.the- Ilè unbiografico del 2016, diretto da Dexter Fletcher, che trae ispirazione dalladi Michael Edwards: lo sciatore che alle Olimpiadi del 1988 divenne il primo atleta britannico ad aver partecipato ai giochi olimpici invernali nella specialità del salto con gli sci. Dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo Edwards diede inizio alla stagione 1987-1988 con il penultimo posto nella garaCoppa Europa a St. Moritz per ...

