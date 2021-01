Ecobonus Automotive, Mise: oltre 700 milioni di euro per l’acquisto di nuovi veicoli (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal 1 gennaio 2021 sono disponibili oltre 700 milioni di euro per i cittadini per l’acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1 sia alla nuova categoria dei veicoli commerciali N1. I concessionari potranno, a partire dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio, accedere sulla piattaforma disposta dedicata per inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1, mentre è già possibile prenotare i contributi per la categoria L. È quanto ricorda il Ministero dello Sviluppo economico in una nota. Ai contributi già previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e dai successivi DL Rilancio 2020 e DL Agosto 2020, si sono aggiunte infatti ulteriori risorse stanziate per il fondo Automotive con la Legge di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal 1 gennaio 2021 sono disponibili700diper i cittadini perdia basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1 sia alla nuova categoria deicommerciali N1. I concessionari potranno, a partire dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio, accedere sulla piattaforma disposta dedicata per inserire le prenotazioni del contributo perM1, mentre è già possibile prenotare i contributi per la categoria L. È quanto ricorda il Ministero dello Sviluppo economico in una nota. Ai contributi già previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e dai successivi DL Rilancio 2020 e DL Agosto 2020, si sono aggiunte infatti ulteriori risorse stanziate per il fondocon la Legge di ...

Dal 1 gennaio 2021 sono disponibili oltre 700 milioni di euro per i cittadini per l'acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle ...

