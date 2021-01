Ecco il governo della dissenteria Borghi | la verità sul foto di fiducia a Conte | occhio alla toilette in Senato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Claudioha condiviso su Twitter l'ultimo titolo di Repubblica sulla crisi di: “senza maggioranza assoluta? Per la Costituzione può andare avanti”. “Ma certo - ha commentato il deputatoLega - ilserio, quello che si tiene suiri in bagno. Esattamente come dicevo: il”. L'allusione è chiara: in caso di voto di, albasta la maggioranza relativa e quindi la differenza in favore dipotrebbero farla anche gli astenuti. Però come può pensare di governare senza la maggioranza assoluta, fissata a 161 voti? Ne uscirebbe fuori unancora più debole di quello ...