È caduto il governo dei Paesi Bassi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per un vecchio scandalo legato ai sussidi per le famiglie: il primo ministro Mark Rutte sembra comunque il favorito per le elezioni che si terranno fra due mesi Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per un vecchio scandalo legato ai sussidi per le famiglie: il primo ministro Mark Rutte sembra comunque il favorito per le elezioni che si terranno fra due mesi

