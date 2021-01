Dpcm | fino al 5 marzo resta quasi tutto chiuso Italia verso l’arancione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Tranne i negozi,al 5, impianti da sci chiusial 15 febbraio, divieto di asporto per i bar dalle 18: arriva la nuova stretta con ilin vigore da domani 16 gennaio. L’divisa in fasce di rischio e, con i nuovi parametri, sono molte le regioni che passeranno in zona arancione. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di spostamenti tra regioni, anche se in zona gialla,al 15 febbraio. Il nuovo: palestre, piscine, cinema e teatrino chiusial 5Palestre, piscine, cinema e teatrino chiusial 5. I musei ...