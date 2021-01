Dpcm, da domani nuove regioni a rischio zona rossa: le misure (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da domani 16 gennaio si parte con un nuovo Dpcm. Nelle scorse ore la bozza con le misure anti Covid è stata sottoposta dal governo alle regioni e decide come funzioneranno gli spostamenti, le nuove zone bianche, e soprattutto la scuola, rimasta ai margini troppo a lungo. Il ritorno a scuola Dal prossimo 18 sempre che qualcosa inizi a muoversi per le scuole. Gli studenti di licei e scuole superiori torneranno in presenza dal 50% al 75%. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” si legge nella bozza, “in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad una massimo del 75 per cento ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da16 gennaio si parte con un nuovo. Nelle scorse ore la bozza con leanti Covid è stata sottoposta dal governo allee decide come funzioneranno gli spostamenti, lezone bianche, e soprattutto la scuola, rimasta ai margini troppo a lungo. Il ritorno a scuola Dal prossimo 18 sempre che qualcosa inizi a muoversi per le scuole. Gli studenti di licei e scuole superiori torneranno in presenza dal 50% al 75%. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” si legge nella bozza, “in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad una massimo del 75 per cento ...

