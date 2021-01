Dopo il vaccino anti-Covid si può diventare infettivi? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi si vaccina contro il Covid può essere contagioso? È la domanda che si stanno ponendo gli scienziati (e molti di noi). Una domanda che al momento non ha risposta certa, visto che le campagne di vaccinazione sono appena iniziate e non ci sono stati nemmeno i tempi tecnici per sapere cosa accade nelle settimane successive alla vaccinazione. Non ci sono dati disponibili dai sistemi sanitari che hanno appena iniziato a fare le vaccinazioni contro il coronavirus. Sono test del prossimo futuro che potrebbero richiedere anche tempi lunghi. La risposta oggettiva è quindi: ancora non lo sappiamo. La questione è se le persone vaccinate che entrano in contatto con un positivo e ne sono infettate possono a loro volta diventare contagiose, pur vaccinate. La scienza non ha una risposta definitiva nemmeno per i vaccini già in uso poiché ciascuno agisce in modo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi si vaccina contro ilpuò essere contagioso? È la domanda che si stanno ponendo gli scienziati (e molti di noi). Una domanda che al momento non ha risposta certa, visto che le campagne di vaccinazione sono appena iniziate e non ci sono stati nemmeno i tempi tecnici per sapere cosa accade nelle settimane successive alla vaccinazione. Non ci sono dati disponibili dai sistemi sanitari che hanno appena iniziato a fare le vaccinazioni contro il coronavirus. Sono test del prossimo futuro che potrebbero richiedere anche tempi lunghi. La risposta oggettiva è quindi: ancora non lo sappiamo. La questione è se le persone vaccinate che entrano in contatto con un positivo e ne sono infettate possono a loro voltacontagiose, pur vaccinate. La scienza non ha una risposta definitiva nemmeno per i vaccini già in uso poiché ciascuno agisce in modo ...

