Donatella Conzatti Italia viva | Non annoveratemi tra i responsabili

"Responsabile sì, ma nei confronti di Italia viva. Dopo aver letto tante indiscrezioni uscite nelle ultime ore che mi annoverano tra i possibili 'responsabili' tengo a sottolineare, ancora una volta, che non faccio e non farò parte dei cosiddetti responsabili. Rimaniamo costruttivi e disponibili ad un patto di legislatura. Possiamo correre assieme per l'Italia ma per correre dobbiamo ristabilire una direzione di marcia comune chiara. Se così non sarà faremo politica, compatti, dai banchi dell'opposizione". Così in una nota la senatrice di Italia viva, Donatella Conzatti.

