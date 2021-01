Domenico Arcuri ha detto che da lunedì Pfizer consegnerà il 29 per cento di dosi di vaccino in meno rispetto alle quelle previste (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 Domenico Arcuri ha fatto sapere che da lunedì Pfizer consegnerà circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alle quelle previste. Il motivo non è chiaro. Questo causerà un rallentamento Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza COVID-19ha fatto sapere che dacirca il 29 perdi fiale diin. Il motivo non è chiaro. Questo causerà un rntamento

fattoquotidiano : FORNITORI DI MASCHERINE Non ci sono elementi per ritenere che Domenico Arcuri sapesse delle attività illecite [Leg… - ilpost : Domenico Arcuri ha detto che da lunedì Pfizer-BioNTech consegnerà il 29 per cento di dosi di vaccino in meno rispet… - reportrai3 : C'è un filo che parte dalla Luokai Trade, una delle aziende cinesi a cui l'Ufficio del commissario Domenico Arcuri… - Gardella90 : RT @ilpost: Domenico Arcuri ha detto che da lunedì Pfizer-BioNTech consegnerà il 29 per cento di dosi di vaccino in meno rispetto alle quel… - cesarebrugiolo : RT @ilpost: Domenico Arcuri ha detto che da lunedì Pfizer-BioNTech consegnerà il 29 per cento di dosi di vaccino in meno rispetto alle quel… -