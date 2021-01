Domenica In, Lapo Elkann da Mara Venier: indiscrezioni, una esplosiva pagina di televisione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mette il turbo, Mara Venier. Si parla della prossima puntata di Domenica In, quella che andrà in onda su Rai 1 Domenica 17 gennaio. Si parla in particolare del super-ospite che avrà con sé in studio: niente meno che Lapo Elkann. Un assoluto colpaccio. Primo, perché in tv Lapo si vede poco. Secondo, perché il personaggio è chiacchieratissimo e anche in tempi recenti ha più volte riempito le pagine di cronaca. Insomma, Mara Venier a tu per tu con il nipote dell'avvocato Agnelli. E Lapo, è cosa nota, quando si concede per un'intervista lo fa senza filtri, raccontandosi a tutto campo, rivelando ogni suo pensiero. Costi quel che costi. Insomma, share assicurato: l'intervista si preannuncia scoppiettante. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Mette il turbo,. Si parla della prossima puntata diIn, quella che andrà in onda su Rai 117 gennaio. Si parla in particolare del super-ospite che avrà con sé in studio: niente meno che. Un assoluto colpaccio. Primo, perché in tvsi vede poco. Secondo, perché il personaggio è chiacchieratissimo e anche in tempi recenti ha più volte riempito le pagine di cronaca. Insomma,a tu per tu con il nipote dell'avvocato Agnelli. E, è cosa nota, quando si concede per un'intervista lo fa senza filtri, raccontandosi a tutto campo, rivelando ogni suo pensiero. Costi quel che costi. Insomma, share assicurato: l'intervista si preannuncia scoppiettante.

