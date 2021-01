Doctor Who: Whoopi Goldberg in lizza per il ruolo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi si è appassionato alla serie di Doctor Who sa che il suo nome non viene mai svelato, e che ha diverse reincarnazioni. E sa anche che l’ultimo, il tredicesimo, è una donna, Jodie Whittaker. Corre voce però che voglia abbandonare il ruolo, e che ci sia già chi vorrebbe sostituirla. Whoopi Goldberg il prossimo Doctor Who? Recentemente, come detto, Jodie Whittaker avrebbe smesso i panni del Dottore dopo essere stata la prima donna a vestirli. Whoopi Goldberg quindi vorrebbe succederle, come quattordicesimo Doctor Who, ed essere quindi la prima americana a farlo. L’attrice ha rivelato di averne parlato con Tom Baker, il Quarto Dottore, presente dalla dodicesima alla diciottesima stagione. “Il Dottore che conosco meglio” ha rivelato alla rivista ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi si è appassionato alla serie diWho sa che il suo nome non viene mai svelato, e che ha diverse reincarnazioni. E sa anche che l’ultimo, il tredicesimo, è una donna, Jodie Whittaker. Corre voce però che voglia abbandonare il, e che ci sia già chi vorrebbe sostituirla.il prossimoWho? Recentemente, come detto, Jodie Whittaker avrebbe smesso i panni del Dottore dopo essere stata la prima donna a vestirli.quindi vorrebbe succederle, come quattordicesimoWho, ed essere quindi la prima americana a farlo. L’attrice ha rivelato di averne parlato con Tom Baker, il Quarto Dottore, presente dalla dodicesima alla diciottesima stagione. “Il Dottore che conosco meglio” ha rivelato alla rivista ...

Doctor Who è una delle serie fantascientifiche più amate. Whoopi Goldberg si è messa in lizza per interpretare il ruolo. Con scarso successo.

