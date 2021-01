Dl Ristori | Gualtieri | ' sostenibilità spesa pubblica salvaguardata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Ci saranno anche "risorse per i vaccini e per la Sanità" e una "rimodulazione della riscossione" fiscale. Lo ha spiegato Robertoal termine di una riunione al Nazareno sul Recovey plan. "Ieri abbiamo approvato lo scostamento di 32 miliardi, deriva dal fatto che la gestione della pandemia ha richiesto misure restrittive rigorose e ne richiede di nuove per un periodo di tempo necessariamente non breve", ha detto il ministro dell'Economia. L'inserimento delle risorse "per i vaccini e per la sanità ha portato a ridimensionare la cifra complessiva nel decreto. Viene sempre prima la sfera della salute, salvaguardando il profilo di rientro del debito e delladella".