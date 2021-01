Divieto di asporto per i bar dopo le 18: cosa si potrà fare e cosa no. E per ristoranti e pizzerie non cambia nulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo stop all’asporto inserito nell’ultimo Dpcm che entra in vigore dal 16 gennaio ha creato non poche proteste. Ma chi riguarda? cosa sarà vietato? E qual è la ratio del provvedimento? La stretta riguarda bar, enoteche e attività commerciali simili. Non sono interessati ristoranti e pizzerie. Insomma: la cena da asporto è salva. Nel testo si legge che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”. dopo le ore 18, prosegue il testo del Dpcm, è “vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” mentre “resta consentita senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo stop all’inserito nell’ultimo Dpcm che entra in vigore dal 16 gennaio ha creato non poche proteste. Ma chi riguarda?sarà vietato? E qual è la ratio del provvedimento? La stretta riguarda bar, enoteche e attività commerciali simili. Non sono interessati. Insomma: la cena daè salva. Nel testo si legge che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”.le ore 18, prosegue il testo del Dpcm, è “vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” mentre “resta consentita senza ...

