Disincanto 3 su Netflix | la serie animata del papà de I Simpson riparte con Bean in un nuovo regno

Al via Disincanto 3 su Netflix. La serie animata, creata dal papà de I Simpson, Matt Groening, segue le vicende di Bean, una principessa ribelle e anticonvenzionale, che fugge dal suo destino per imbarcarsi in nuove avventure seguita dall'ingenuo Elfo e dal suo demone personale Luci. Disincanto 3 su Netflix debutta il 15 gennaio con tutti i dieci episodi della terza parte. La scorsa stagione si era conclusa con Bean e i suoi amici in balia della Regina Dagmar, nonché madre della protagonista. A giudicare dal trailer, rilasciato il mese scorso dalla piattaforma, la principessa ribelle tenterà, ancora una volta, di scappare dal suo destino. Tuttavia, quando "Il destino chiama. Il disastro risponde", come recita lo ...

La terza stagione di Disincanto sarà disponibile su Netflix dal 15 gennaio 2021. La serie segue la storia di Bean (vero nome Tiabeanie), una principessa anticonvenzionale e alcolista che prova un fort ...

La terza stagione di Disincanto torna su Netflix dal 15 gennaio 2021: ma a che ora esce di preciso sulla piattaforma?

