Diritti tv | Amazon punta alla Serie A | dopo Premier League e Champions vuole il campionato italiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) C'è anchenella corsa aitv per trasmettere le partite diA nel triennio 2021-24. Questa la notizia che circola nelle ultime ore che vede il colosso guidato da Jeff Bezos essere interessato al massimoaver acquisito iper lae di alcune partite della, ecco che il torneo nostrano diventa il prossimo obiettivo.tv dellaAcaption id="attachment 981683" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionSky, canale della Lega e.... Per il bando per itv domestici della ...

ROMA. Amazon prevede di presentare un'offerta per i diritti televisivi della Serie A. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. La scadenza per la presentazione delle offerte per i diritti ...(Teleborsa) – Si avvicina sempre di più l’ipotesi spezzatino per i diritti televisivi della Champions League dal 2021 al 2024. Gli appassati del massimo torneo continentale dovranno ...