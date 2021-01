Diletta Leotta, insulti dalle fan di Can Yaman, il gesto clamoroso dell’attore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la notizia del presunto flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman, le fan dell’attore si sono scagliate contro la presentatrice offendendola pesantemente, dopo qualche ora è arrivato il gesto inaspettato dell’attore, vediamo cosa è successo Il flirt più discusso del momento è sicuramente quello tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma nelle ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la notizia del presunto flirt trae Can, le fansi sono scagliate contro la presentatrice offendendola pesantemente, dopo qualche ora è arrivato ilinaspettato, vediamo cosa è successo Il flirt più discusso del momento è sicuramente quello trae Can, ma nelle ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - zazoomblog : Diletta Leotta insulti dalle fan di Can Yaman il gesto clamoroso dell’attore - #Diletta #Leotta #insulti #dalle - Clarissa_Italia : RT @amaricord: Livello di pienezza: Can Yaman che disattiva l'account su Twitter per colpa delle fan pazze che lo shippano con l'attrice de… - matteo41334586 : @emesarf Ma poi è ovvio che smentisce essendo fidanzato, manco diletta leotta segue can yaman eppure sembrano essere fidanzati... -