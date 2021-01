Didattica e tecnologie: ‘riconfigurare’ il docente di letteratura [INTERVISTA] (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se il dibattito sul nesso tra letteratura, tecnologia e Didattica appare ancora acerbo in sede accademica, la seconda edizione, dopo sei ristampe, di Didattica della letteratura 2.0 (Carocci, 12 Euro), oltre a dimostrare la maggiore ricettività del mercato editoriale, rivela l’attenzione crescente del mondo docente verso questo argomento. L’agile volumetto scritto da Simone Giusti pullula, infatti, di soluzioni operative per rendere la Didattica della letteratura valida alleata delle competenze digitali ed esplora le possibilità di una vera e propria ‘riconfigurazione’ del docente di letteratura nella scuola secondaria. L'articolo Didattica e tecnologie: ‘riconfigurare’ il ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se il dibattito sul nesso tra, tecnologia eappare ancora acerbo in sede accademica, la seconda edizione, dopo sei ristampe, didella2.0 (Carocci, 12 Euro), oltre a dimostrare la maggiore ricettività del mercato editoriale, rivela l’attenzione crescente del mondoverso questo argomento. L’agile volumetto scritto da Simone Giusti pullula, infatti, di soluzioni operative per rendere ladellavalida alleata delle competenze digitali ed esplora le possibilità di una vera e propria ‘riconfigurazione’ deldinella scuola secondaria. L'articoloil ...

crs4research : #tecnologia #didattica Outsiders, a Cagliari un progetto di inclusione sociale per 600 ragazzi. Il #CRS4, con il gr… - ontoxy : @conteDartagnan Anche per mettere qualche corsa di pullman o bus o altro dove possibile oppure per una didattica a… - SereniChiara : @Agenzia_Italia Il 90 % dei docenti NON HA COMPETENZE IN DAD . Il 50% non ha competenze in USO DIDATTICO DELLE NUOV… - mac10220953 : @BarbaFroid @convivioblog @AdalucDe @NielsPflaeging Devo smentirvi:dal primo lockdown in rete ci sono una marea di… - d_gaspari : @erikaconlakappa Certo, e se devo dire é stata anche l’occasione per accelerare l’utilizzo delle nuove tecnologie n… -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica tecnologie Didattica e tecnologie: ‘riconfigurare’ il docente di letteratura [INTERVISTA] Orizzonte Scuola De Vecchis, Huawei: “Rivedere i permessi per il 5G e varare un piano di digitalizzazione nazionale”

Il presidente italiano del colosso cinese delle tlc: “Il Recovery Fund è l’occasione per porre fine al digital divide tra il nostro Paese e il resto d’Europa” ...

Una mamma organizza una manifestazione per riaprire le scuole: "La didattica a distanza? Un danno enorme"

Per loro questa didattica a distanza è un danno enorme, un vuoto che non verrà colmato'. Forse c'è disinteresse anche da parte dei genitori, oltre che dal Governo e dalle stesse scuole. 'Aprire si può ...

Il presidente italiano del colosso cinese delle tlc: “Il Recovery Fund è l’occasione per porre fine al digital divide tra il nostro Paese e il resto d’Europa” ...Per loro questa didattica a distanza è un danno enorme, un vuoto che non verrà colmato'. Forse c'è disinteresse anche da parte dei genitori, oltre che dal Governo e dalle stesse scuole. 'Aprire si può ...