Di cosa stiamo parlando Travaglio la spara troppo grossa | Gruber costretta a fermarlo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Una volta erano i "voltagabbana", oggi sono i "costruttori". Marco, in collegamento con Otto e mezzo da Lilli, si arrampica sugli specchi spiegando dove potrebbe trovare i voti il premier Giuseppe Conte. "Renzi ha ricompattato il M5s, all'idea di mandarlo all'opposizione sono disposti ad accettare quasi tutto". Anche imbarcare ex forzisti? "Nessuno fa niente per niente - spiega il direttore del Fatto quotidiano -. Se qualcuno passa dall'opposizione alla maggioranza lo fa come minimo per garantirsi, ed è legittimo, la fine della legislatura e altri 2 anni in Parlamento". E già qui ci scapperebbe una bella pernacchia per il direttore "moralista" che fino a qualche anno avrebbe crocifisso in sala mensa i cambia-casacca che oggi invece fanno una scelta "legittima". Ma il meglio arriva pochi secondi dopo, perché ...