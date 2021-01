Di Battista | Meglio i responsabili di Italia Viva | ora contro Renzi senza pietà

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Io sono stato molto critico con il Governo con il Pd soprattutto per via delsmo. Il dubbio principale che avevo avuto era proprio questo: penso che ilsmo sia la parte peggiore della politicana. Sono personeun’etica politica, arroganti, dedite alla salvaguardia del loro potere. Quindi? Assolutamente sì!”. Così Alessandro Diin una videointervista con Tpi in cui definisce“un avvelenatore di pozzi”. Ala domanda se gli piacerebbe vedere Conte alla guida o comunque dentro il M5s dice: “Io mi auguro che stia dentro M5S”. Al governo Conte “non ci sono alternative. E tra tutte quella che considero la peggiore sarebbe il ritorno con” spiega Di: ...

L'HuffPost

Una crisi di governo che fa rispuntare Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento Cinque Stelle , che in un video ...“Questa è l’occasione per toglierci dalle scatole definitivamente il renzismo, il Movimento 5 stelle non la deve perdere" ...