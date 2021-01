Delitto di Natale, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l’ora del decesso (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ci sono novità sul Delitto della vigilia di Natale avvenuto a Montecassiano, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l’ora del decesso. Emergono nuovi elementi nelle indagini che riguardano il Delitto avvenuto alla vigilia di Natale a Montecassiano, in provincia di Macerata. Elementi che vanno in aperto conflitto con quella che è la versione che finora hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ci sono novità suldella vigilia diavvenuto a Montecassiano,del. Emergono nuovi elementi nelle indagini che riguardano ilavvenuto alla vigilia dia Montecassiano, in provincia di Macerata. Elementi che vanno in aperto conflitto con quella che è la versione che finora hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Natale Omicidio di Rosina, perizia preliminare: confermata morte per soffocamento, trovati segni sul collo della donna Cronache Maceratesi Delitto di Natale, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l’ora del decesso

Ci sono novità sul delitto della vigilia di Natale avvenuto a Montecassiano, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l’ora del decesso. Emergono nuovi elementi nelle indagini che riguardano il ...

Ci sono novità sul delitto della vigilia di Natale avvenuto a Montecassiano, Rosina Carsetti morta soffocata: stabilita l'ora del decesso. Emergono nuovi elementi nelle indagini che riguardano il ...