Deborah, affetta da una rara malattia ha bisogno di cure salvavita: svolta dopo l'appello (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si è concluso con una bella notizia l'appello di Deborah Iori – 44enne di Sangiano (Varese) affetta da una rara malattia – per un volo speciale che le consenta di raggiungere gli Stati Uniti, il prossimo 21 gennaio, e sottoporsi alle cure salvavita di cui ha bisogno. "Se non arrivo in tempo, andrò incontro a morte certa", aveva dichiarato nel suo videomessaggio, rilanciato dall'Associazione Luca Coscioni su Facebook, sottolineando la necessità di un'urgente risposta dalle istituzioni. Poche ore dopo, la svolta che le permetterà di accedere alle terapie oltreoceano.

