De Luca e la zona gialla: “No ricreazione o tra 2 settimane chiudo tutto. Scuola? Nessuna apertura generalizzata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De Luca. Il governatore, attraverso facebook, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid e annunciato un piano di rilancio dell’economia campana. Di seguito i passaggi più significativi del suo intervento: CRISI DI GOVERNO Situazione francamente imbarazzante, come se non avessimo abbastanza problemi. Quanto accaduto scredita Italia agli occhi dell’Europa e del Mondo. Inutile ulteriori commenti, può succedere di tutto. La settimana prossima sapremo qual è il destino del governo. Restiamo, noi, concentrati sulle cose da fare che sono principalmente due: battaglia al Covid e vaccini e idee per utilizzare i fondi europei per creare sviluppo e lavoro. COVID Negli ultimi giorni aumento sensibile ma non straordinario di contagi. Ai cittadini rivolgo ancora appello ad avere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De. Il governatore, attraverso facebook, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid e annunciato un piano di rilancio dell’economia campana. Di seguito i passaggi più significativi del suo intervento: CRISI DI GOVERNO Situazione francamente imbarazzante, come se non avessimo abbastanza problemi. Quanto accaduto scredita Italia agli occhi dell’Europa e del Mondo. Inutile ulteriori commenti, può succedere di. La settimana prossima sapremo qual è il destino del governo. Restiamo, noi, concentrati sulle cose da fare che sono principalmente due: battaglia al Covid e vaccini e idee per utilizzare i fondi europei per creare sviluppo e lavoro. COVID Negli ultimi giorni aumento sensibile ma non straordinario di contagi. Ai cittadini rivolgo ancora appello ad avere ...

