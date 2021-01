De Luca (Campania): “Screening al personale scolastico prima di una riapertura delle scuole di massa” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Governatore della Campania De Luca spiega che non si riapriranno le scuole in massa ma gradualmente, anche se l'idea è quella di far uno Screening a tutto il personale scolastico prima di una riapertura totale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Governatore dellaDespiega che non si riapriranno leinma gradualmente, anche se l'idea è quella di far unoa tutto ildi unatotale. L'articolo .

SkyTG24 : Covid, la diretta di De Luca: “Con comportamenti irresponsabili la Campania chiude” - TgLa7 : #Covid, De Luca: in #Campania esaurite dosi vaccini, si interrompe campagna. 'Esito distribuzione sperequata fatta… - Corriere : De Luca: «Daremo una tessera a tutti i vaccinati in Campania» - Torrenapoli1 : Ha detto De Luca che entro un anno potremmo essere la prima Regione Covid free Poi come a luglio inviteremo tutti i… - Informa_Press : #DeLuca annuncia zona gialla per la #Campania ma invita alla responsabilità!?? -