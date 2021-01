De Luca | Campani sarà prima regione Covid-free

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La curva dei contagi e’ in leggero calo, laa resta in ‘zona gialla’ ma il governatore Vincenzo Deavverte: “Se si metteranno in atto comportamenti irresponsabili, tra due-tre settimane si chiude tutto”. “Che non si intenda che con la zona gialla siamo di fronte ad un rompete le righe e che possiamo consentirci di fare la ricreazione”, avverte nella consueta diretta Fb del venerdi’. Anche perche’ De, per laa, ha un piano ben preciso: renderla lain Italia e in Europa ‘’. Punta quasi tutto sui vaccini, De: ne servono oltre 8milioni di dosi. E punta la restante parte sulla responsabilita’ del cittadini soprattutto ora che si potra’ andare al ristorante ad ora di pranzo, riapriranno i ...