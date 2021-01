D’Amato: vaccinazione di massa, cerchiamo grandi spazi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Quando avremo a disposizione grandi quantita’ di vaccino, saranno necessari dei grandi luoghi dove ospitare vaccinazioni di massa. Noi ci siamo attivati per cercare quelli idonei. Ma ora la priorita’ e’ avere piu’ vaccini possibili”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio alla Sanita’, Alessio D’Amato, a margine della presentazione di Fabrizio d’Alba come nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Quando avremo a disposizionequantita’ di vaccino, saranno necessari deiluoghi dove ospitare vaccinazioni di. Noi ci siamo attivati per cercare quelli idonei. Ma ora la priorita’ e’ avere piu’ vaccini possibili”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio alla Sanita’, Alessio, a margine della presentazione di Fabrizio d’Alba come nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma.

yanez_2006 : RT @GiovaQuez: L'assessore D'Amato ha annunciato che è stata raggiunta l'intesa con i medici di medicina generale per la vaccinazione degli… - DM_Deluca : RT @GiovaQuez: L'assessore D'Amato ha annunciato che è stata raggiunta l'intesa con i medici di medicina generale per la vaccinazione degli… - GiovaQuez : L'assessore D'Amato ha annunciato che è stata raggiunta l'intesa con i medici di medicina generale per la vaccinazi… - Damianodanny1 : Covid: Lazio,intesa con medici base su vaccinazioni over 80 D'Amato, oggi raggiungeremo 80mila dosi di vaccino somm… - bicidiario : RT @Melchin10: 'L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, svela il cronoprogramma. Dopo medici e Rsa a febbraio toccherà agli ultraottanten… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato vaccinazione Vaccino Covid-19, assessore D’Amato: «Cittadini immunizzati da febbraio» Corriere Roma