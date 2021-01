Dal Pino su Stadio Franchi: in Italia la burocrazia blocca gli investimenti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Amaro il commento del Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino dopo la comunicazione di oggi del Mibact sullo Stadio Franchi di Firenze. “Condivido l’amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. E’ triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore. La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismo Italiano fa di tutto per farlo scappare. Oggi è stato approvato un progetto di riforma e ristrutturazione del Franchi in cui la Fiorentina non crede e non investirà, per cui mi chiedo a cosa sia servita una decisione del genere, se non a ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Amaro il commento del Presidente della Lega Serie A Paolo Daldopo la comunicazione di oggi del Mibact sullodi Firenze. “Condivido l’amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. E’ triste dover constatare come inlablocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore. La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismono fa di tutto per farlo scappare. Oggi è stato approvato un progetto di riforma e ristrutturazione delin cui la Fiorentina non crede e non investirà, per cui mi chiedo a cosa sia servita una decisione del genere, se non a ...

MarcoSimoni4 : RT @CalcioFinanza: Dal Pino: «Franchi? In Italia burocrazia blocca investimenti. Stanno facendo di tutto per far scappare Commisso» https:/… - chiarandreella : RT @marifcinter: Dal Pino: 'Condivido l'amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da… - GiorgioAntonel1 : RT @MarceVann: Resettare i vertici del M5S, introdurre una moneta complementare in Italia. Questi alcuni dei punti presentati dal deputato… - manila_45 : RT @CalcioFinanza: Dal Pino: «Franchi? In Italia burocrazia blocca investimenti. Stanno facendo di tutto per far scappare Commisso» https:/… - Fiorentinanews : Anche la Lega Serie A con #Commisso, il presidente Dal Pino: 'Condivido l'amarezza, il masochismo italiano fa scapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Pino Dal Pino: «Franchi? In Italia burocrazia blocca investimenti» Calcio e Finanza Dal Pino su Stadio Franchi: in Italia la burocrazia blocca gli investimenti

Amaro il commento del Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino dopo la comunicazione di oggi del Mibact sullo stadio Franchi di Firenze.

Dal Pino: «Franchi? In Italia burocrazia blocca investimenti»

“Condivido l’amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. E’ triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e ral ...

Amaro il commento del Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino dopo la comunicazione di oggi del Mibact sullo stadio Franchi di Firenze.“Condivido l’amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. E’ triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e ral ...