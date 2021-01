Dal Pino: «Stadio Franchi? Cattedrale di cemento nel deserto» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del futuro dello Stadio Franchi di Firenze: le sue dichiarazioni Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del futuro dello Stadio Franchi di Firenze. SENSAZIONI – “Condivido l’amarezza e le riflessioni del presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. È triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore». COMMISSO – «La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismo italiano fa di tutto per farlo scappare. Oggi è stato approvato un progetto di riforma e ristrutturazione del Franchi in cui ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato del futuro dellodi Firenze: le sue dichiarazioni Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato del futuro dellodi Firenze. SENSAZIONI – “Condivido l’amarezza e le riflessioni del presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. È triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore». COMMISSO – «La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismo italiano fa di tutto per farlo scappare. Oggi è stato approvato un progetto di riforma e ristrutturazione delin cui ...

