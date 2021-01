(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Condivido l’amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. E’ triste dover constatare come inlablocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore”. È questo il commento del Presidente della Lega Serie A Paolo Daldopo la comunicazione di oggi L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Dal Pino: «Franchi? In Italia burocrazia blocca investimenti»: “Condivido l’amarezza e le riflessio… - er_toscano : Incredibile dal pino che dice uns cosa giusta - LAROMA24 : Serie A, Dal Pino: 'Franchi? La burocrazia rallenta ogni investimento' #AsRoma - marifcinter : Dal Pino: 'La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire ci… - marifcinter : Dal Pino: 'Condivido l'amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Pino

Calcio e Finanza

“Condivido l’amarezza e le riflessioni del Presidente della Fiorentina Commisso dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. E’ triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e ral ...A seguito di un controllo sulle attività selvicolturali in atto nella pineta della Marina di Sorso, effettuato dal personale del Corpo forestale del Servizio Ispettorato di Sassari coadiuvato dalla lo ...