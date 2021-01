Dal Governo via libera al nuovo scostamento da 32 miliardi. In arrivo altre risorse per lavoro, imprese e sanità. Stop alle Cartelle esattoriali fino a 31 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera la Relazione al Parlamento da presentare alle Camere per l’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per l’anno 2021, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. “Le misure che il Governo si appresta ad adottare – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Consiglio dei Ministri -, in continuità con quanto già fatto nel 2020, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. Sono previsti stanziamenti destinati a interventi a tutela ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera la Relazione al Parlamento da presentareCamere per l’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Con la Relazione, sentita la Commissione europea, ilrichiede, per l’anno 2021, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per 32di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. “Le misure che ilsi appresta ad adottare – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Consiglio dei Ministri -, in continuità con quanto già fatto nel 2020, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. Sono previsti stanziamenti destinati a interventi a tutela ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Governo Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Anche il governo del 'frugale' Rutte a rischio, travolto dallo scandalo dei sussidi alle famiglie

Venti famiglie hanno avviato un'azione legale contro i ministri di tre dei partiti membri della coalizione di Rutte per il loro ruolo nello scandalo. Il governo ha presentato le proprie scuse per quan ...

BEINETTE/ Covid, contagi in risalita: sono 20 i positivi in paese, massima attenzione

«Dopo settimane di progressiva diminuzione dei casi positivi nel nostro Comune, dall'inizio dell'anno si registra un sensibile aumento dei contagi. Attualmente sono 20 i positivi certificati a Beinett ...

